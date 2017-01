États-Unis / Commerce : le protectionnisme de Donald Trump, vu par Ludovic Subran (Euler Hermes)

A court terme, Euler Hermes ne croit pas que le futur président américain, Donald Trump, appliquera la totalité des promesses électorales qu’il a formulées pendant sa campagne. Le scénario qui a été retenu par l’assureur-crédit, qui présentait ses perspectives pour l’économie mondiale en 2017, le 18 janvier à La Défense, est un programme réalisé à 65 %, composé de mesures visant « à rétablir les marges des entreprises, à favoriser le pouvoir d’achat et à limiter la dépense publique », à savoir « des réductions d’impôt pour les sociétés (de 35 à 15 %) et les ménages, des dispositifs de suramortissement et la réalisation du grand programme d’infrastructures annoncé, mais pour seulement la moitié du montant avancé, soit 500 milliards de dollars et sur dix ans », a précisé Ludovic Subran, chef économiste de l’assureur-crédit, filiale d’Allianz (...)

