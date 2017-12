Côte d’Ivoire : attention aux escrocs qui se réclament du Moci

© mozZz - Fotolia.com

Le Moci ne possède pas de bureau ou de filiale en Côte d’Ivoire et n’organise pas de formation contre rémunération. C’est, pourtant, ce que tentent de faire croire des escrocs se réclamant de notre journal. Contre un paiement de 400 000 francs CFA, ils promettent en notre nom à des jeunes bacheliers ou plus de gagner à la fin d’une formation de six mois aux métiers du commerce international une somme mensuelle de 350 000 francs CFA. Soyez prudents, il s’agit d’une arnaque.

La rédaction.

